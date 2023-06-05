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Россия планирует открыть филиалы вузов в Египте и Таджикистане

Россия планирует открыть филиалы вузов в Египте и Таджикистане

Минобрнауки в настоящее время активно ведет переговоры по открытию ряда филиалов российских вузов в Египте и Таджикистане, рассказал заместитель главы ведомства Константин Могилевский.

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