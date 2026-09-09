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Летом вырос поток туристов в малые города России

Летом вырос поток туристов в малые города России

Спрос на размещение в небольших населенных пунктах вырос на десятки процентов по сравнению с прошлым годом Летом 2026 года российские туристы отдали предпочтение природным маршрутам и малым городам.

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