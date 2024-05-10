Своих не бросают: глава Arrowhead добивается от Valve и Sony возвращения Helldivers 2 в 177 ре...

Своих не бросают: глава Arrowhead добивается от Valve и Sony возвращения Helldivers 2 в 177 регионов SteamХотя Sony отменила обязательную привязку аккаунта PSN в версии кооперативного шутера Helldivers 2 для Steam, игра остаётся недоступной для покупки более чем в 170 регионах, где PlayStation Network официально не работает.
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