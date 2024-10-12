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Царьград

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Гендиректор Wildberries обвинила своего экс-супруга в краже 37 млрд рублей

Гендиректор Wildberries обвинила своего экс-супруга в краже 37 млрд рублей

По словам Ким, Бакальчук «потерял адекватность восприятия».Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее бывший муж Владислав Бакальчук пытался дестабилизировать бизнес.

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