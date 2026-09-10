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OilPrice

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IEA: Global Coal Demand Set to Hit Record High as Iran War Chokes LNG Supply

Soaring LNG prices due to the Strait of Hormuz blockage are prompting economies to shift to alternative energy sources, pushing coal demand to a another record high this year, the International Energy Agency (IEA) said in a new report on Thursday.

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