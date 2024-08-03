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Россиян предупредили о магнитной буре 3 и 4 августа

Россиян предупредили о магнитной буре 3 и 4 августа

Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

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