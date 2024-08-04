В последние несколько дней поступает множество сообщений о легендарном истребителе нового поколения Су-57, который наносит глубокие удары по Украине, используя свои передовые возможности для обхода противовоздушной обороны киевского режима.
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