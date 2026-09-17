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Шесть золотых медалей России на ЧМ по пляжному самбо в Бразилии

Шесть золотых медалей России на ЧМ по пляжному самбо в Бразилии

Шесть золотых медалей России на ЧМ по пляжному самбо в Бразилии СпортпрессаВ бразильском городе Карагуататуба завершился чемпионат мира по пляжному самбо — 2026, который впервые в истории принимала Южная Америка.

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