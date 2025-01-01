В России с 1 января проиндексировали зарплаты бюджетникам

МОСКВА, 1 января, ФедералПресс. С 1 января заработные платы сотрудников бюджетной сферы, включая медиков, педагогов, социальных работников, деятелей культуры и некоторых категорий государственных служащих, были повышены на 13,2 %.
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