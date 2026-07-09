БДИда 70тән күбрәк балл җыючыларның әйдәп баручы югары уку йортларына керү өмете бар

БДИда 70тән артык балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучылары Россиянең әйдәп баручы югары уку йортларына төрле әзерлек юнәлешләренә керү өмете бар, дип хәбәр итте РИА Новости агентлыгына Мәскәүнең Плеханов исемендәге Россия энергетика университеты Югары икътисад мәктәбе җитәкчесе урынбасары Юлия Коваленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии