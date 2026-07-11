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Победа Испании после ошибки вратаря Бельгии, выход Синнера и Зверева в финал «Уимблдона», эмоции Генича, назначение Жезуша в сборную Португалии, 252 млн для Вембаньямы и другие новости

1. На ЧМ-2026 прошел второй четвертьфинальный матч – Испания одолела Бельгию со счетом 2:1 и  вышла на Францию  (но бесплатно в прямом эфире «Матч ТВ» игру не покажет ).

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