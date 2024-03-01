Слухи о болезни и коме Кейт Миддлтон опровергли

Кенсингтонский дворец опроверг слухи о загадочном исчезновении Кейт Миддлтон. Пресс-секретарь принцессы заявил, что сроки ее отсутствия были объявлены еще в январе, когда она выписалась из больницы после операции на брюшной полости.
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