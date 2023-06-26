Военное обозрение

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Посвящённый Дню Победы над Японией российский закон вызвал негативную реакцию в Токио

Посвящённый Дню Победы над Японией российский закон вызвал негативную реакцию в Токио

Отношения между бывшими противниками во Второй мировой войне Россией и Японией время от времени осложняются по причинам, связанным с той самой войной, которая закончилась уже почти 78 лет назад.

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