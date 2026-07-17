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Минфин Молдовы запустил портал, где можно увидеть все расходы государства

Минфин Молдовы запустил портал, где можно увидеть все расходы государства

Министерство финансов Молдовы запустило в пилотном режиме Портал исполнения бюджета (PEB) — цифровую платформу, которая позволяет гражданам получать оперативный доступ к информации о расходовании государственных средств.

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