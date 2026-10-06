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Воронежские новости

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Дело воронежского пластического хирурга, поставившего на поток подпольные операции, дошло до суда

Дело воронежского пластического хирурга, поставившего на поток подпольные операции, дошло до суда

В Коминтерновский районный суд поступило уголовное дело в отношении заведующего ожоговым отделением БУЗ ВО «ВОКБ № 1» Константина Лакатоша.

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