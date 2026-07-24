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Царьград

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МИД Китая подтверждает готовность реализовать ИИ-соглашения с США

МИД Китая подтверждает готовность реализовать ИИ-соглашения с США

Китай заявил о готовности выполнять договоренности с США по технологиям ИИ. Представитель МИД КНР Линь Цзянь комментировал возможный визит Си Цзиньпина в США.

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