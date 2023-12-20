БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Кинжалы» поразили в Староконстантинове ЗРК Patriot и, возможно, F-16

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Появились сенсационные подробности ракетной атаки ВКС РФ по главной авиабазе НАТО на Украине Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Стало известно, что ВКС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми Х-47 «Кинжал» по военным объектам укровермахта, в том числе по аэропорту ВСУ, расположенному в Староконстантинове (Хмельницкая область).

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