Появились сенсационные подробности ракетной атаки ВКС РФ по главной авиабазе НАТО на Украине Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Стало известно, что ВКС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми Х-47 «Кинжал» по военным объектам укровермахта, в том числе по аэропорту ВСУ, расположенному в Староконстантинове (Хмельницкая область).