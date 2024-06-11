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Петербургский дневник

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Несколько европейских глав МИД поддержали резолюции СБ ООН по Газе

Несколько европейских глав МИД поддержали резолюции СБ ООН по Газе

Это решающий шаг для достижения мира в регионе Главы МИД ряда европейских государств выразили поддержку принятой СБ ООН резолюцией с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа, а также призвали палестинское движение ХАМАС принять его.

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