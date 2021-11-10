Почему у нас такая беззубая и нейтральная информационная политика?

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаПочему у нас такая беззубая и нейтральная информационная политика? Мне часто становится неловко за то, как наши СМИ освещают события в России и мире. Беззубо освещают, осторожно, нейтрально.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейточно подмечено!Владимир КолесниковКакая власть, такие и СМИ. А Захарова погоды не делает. Она для того, чтобы создать видимость противодействия Западу.Сергей ЯминовАвтор абсолютно прав. Я давно об этом был в отчаянии. Вот СССР действительно был Империей Зла и умели нападать на США в этом вопросе. А сейчас ?Комментировать