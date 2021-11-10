Почему у нас такая беззубая и нейтральная информационная политика?

Почему у нас такая беззубая и нейтральная информационная политика?

Мне часто становится неловко за то, как наши СМИ освещают события в России и мире. Беззубо освещают, осторожно, нейтрально.

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Андрей
точно подмечено!
Владимир Колесников
Какая власть, такие и СМИ. А Захарова погоды не делает. Она для того, чтобы создать видимость противодействия Западу.
Сергей Яминов
Автор абсолютно прав. Я давно об этом был в отчаянии. Вот СССР действительно был Империей Зла и умели нападать на США в этом вопросе. А сейчас ?

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