Риск распространения туберкулеза в Москве - высокая миграционная нагрузка

В Москве в преддверии Международного дня борьбы с туберкулезом провели пресс-конференцию. На ней заявили, что высокая миграционная нагрузка — одна из особенностей распространения туберкулеза среди взрослых и детей.
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