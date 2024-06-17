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Нижегородская правда

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Нижегородские медики поделились историями чудесных спасений пациентов

Нижегородские медики поделились историями чудесных спасений пациентов

Медицина становится доступнее не только в крупных городах, но и в районах области. Этому способствует возрождение санавиации, оснащение медучреждений современным оборудованием, капремонт и строительство новых объектов – вся та огромная работа, которая ведётся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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