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Царьград

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Пожар на 9000 «квадратах» в Аксае: дым и запах гари остаются

Пожар на 9000 «квадратах» в Аксае: дым и запах гари остаются

В Аксае второй день продолжается проливка сгоревшего склада, где открытое горение на площади девять тысяч квадратных метров потушили к утру 14 октября.

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