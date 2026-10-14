Пожар на 9000 «квадратах» в Аксае: дым и запах гари остаются

В Аксае второй день продолжается проливка сгоревшего склада, где открытое горение на площади девять тысяч квадратных метров потушили к утру 14 октября.
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