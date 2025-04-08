Жалоба из Челябинска: почему грузовики из КНР признали опасными

Причиной приостановки одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на грузовики Shacman стали противооткатные задние и боковые брусья, которые разрушились в ходе их проверки на прочность, проведенной еще два года назад по инициативе покупателя самосвала из Челябинска.
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