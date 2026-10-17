«Уральские локомотивы» (входит в «Синара-Транспортные Машины», СТМ) планируют до конца года передать РЖД новый двухсистемный скоростной электропоезд «Финист-Премиум» (серия ЭС105П).
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