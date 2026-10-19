Власти рассказали, когда омичи будут зарабатывать больше 100 тыс. рублей в месяц. На сайте мэрии Омска опубликован проект бюджета города на ближайшие три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым