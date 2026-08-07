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Таиланд отменяет налог на криптовалюту

Таиланд отменяет налог на криптовалюту

Таиланд обнародовал знаменательное решение об освобождении от налога на прирост личного капитала биткоина и широкого спектра криптовалют, что создает условия для благоприятного климата для цифровых активов.

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