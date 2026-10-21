Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", 1 октября 2026 года © Кристина Соловьёва/РИА НовостиПосле дизельной сделки России и США мировые цены на этот вид топлива упали на 5-6%.
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