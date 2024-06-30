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Расчет «Искандер-М» уничтожил эшелон военной техники ВСУ в Запорожье

Расчет «Искандер-М» уничтожил эшелон военной техники ВСУ в Запорожье

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес огневое поражение железнодорожному эшелону военной техники ВСУ в месте разгрузки в Запорожской области на Украине.

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