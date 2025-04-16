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WSJ: США хотят изолировать Китай через снижение пошлин для ряда стран

WSJ: США хотят изолировать Китай через снижение пошлин для ряда стран

Власти США хотят убедить другие страны ограничить экономические и торговые отношения с Китаем в обмен на ослабление американских пошлин, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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