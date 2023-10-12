На оборонном заводе Гайсина готовятся сменить руководство

На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), директором которого является проходящий по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа бизнесмен Малик Гайсин, состоится внеочередное собрание акционеров.