На оборонном заводе Гайсина готовятся сменить руководство

На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), директором которого является проходящий по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа бизнесмен Малик Гайсин, состоится внеочередное собрание акционеров.
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