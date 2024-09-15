Дзюба начнёт матч РПЛ с «Химками» на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Химок» на матч восьмого тура РПЛ. В составе «Акрона» на поле появятся Васютин, Савичев, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Тимошенко.
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