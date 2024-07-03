В Авиастроительном районе Казани ряд домов останется на сутки без воды

С 9 утра 13 июля до 11 утра следующего дня в некоторых домах Авиастроительного района временно не будет воды из-за подключения двух водопроводов на улице Миля к централизованным сетям, как сообщает «Водоканал».
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