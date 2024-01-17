Формировать комфортную городскую среду в регионе не перестанут

Напомним, «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) – это большая федеральная программа нацпроекта «Жилье и городская среда», который утвердили по указу президента, чтобы каждый житель России мог повлиять на то, как будет выглядеть парк, сквер или площадка у его дома.
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