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Вечерний Новосибирск

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Формировать комфортную городскую среду в регионе не перестанут

Формировать комфортную городскую среду в регионе не перестанут

Напомним, «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) – это большая федеральная программа нацпроекта «Жилье и городская среда», который утвердили по указу президента, чтобы каждый житель России мог повлиять на то, как будет выглядеть парк, сквер или площадка у его дома.

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