Формировать комфортную городскую среду в регионе не перестанут

Напомним, «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) – это большая федеральная программа нацпроекта «Жилье и городская среда», который утвердили по указу президента, чтобы каждый житель России мог повлиять на то, как будет выглядеть парк, сквер или площадка у его дома.