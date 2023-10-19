Блогер Виктория Боня опубликовала видео в купальнике с отдыха на Мальдивах

Телеведущая Виктория Боня снялась в купальнике на Мальдивах, где отдыхает с "папиком". Она позировала на качелях в черном бикини, дополнив образ накидкой с анималистичным принтом и шляпой, и опубликовала видео в соцсетях.
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