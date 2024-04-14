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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Было бы просто потрясающе провести соревнования в «Ф-1» и MotoGP в рамках одного гоночного уик-энда»

Хэмилтон высказался о покупке MotoGP владельцами «Формулы-1». Пилот «Мерседеса» считает, что в «Либерти» смогут добиться успеха в развитии MotoGP, учитывая работу, проделанную в «Ф-1».

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