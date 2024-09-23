В калужском райцентре местный житель убил женщину в ходе выпивки в общежитии

В общежитии в Малоярославце пьяный мужчина летом 2023 года набросился на женщину, которая тоже была выпившей, и забил ее до смертиВ общежитии в Малоярославце пьяный мужчина летом 2023 года набросился на женщину, которая тоже была выпившей, и забил ее до смерти.