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Калужские новости

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В калужском райцентре местный житель убил женщину в ходе выпивки в общежитии

В калужском райцентре местный житель убил женщину в ходе выпивки в общежитии

В общежитии в Малоярославце пьяный мужчина летом 2023 года набросился на женщину, которая тоже была выпившей, и забил ее до смертиВ общежитии в Малоярославце пьяный мужчина летом 2023 года набросился на женщину, которая тоже была выпившей, и забил ее до смерти.

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