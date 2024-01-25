Американский химик вызвал скандал, посоветовав пить английский чай с солью и лимоном

Американский ученый вызвал скандал в Англии, выведя новый рецепт идеального чая. Все началось с того, что Мишель Франкл, профессор химии в колледже Брин-Мор, предложил добавить к британскому рецепту черного чая щепотку соли, немного лимонного сока, а также «энергично выжать пакетик».