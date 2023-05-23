На Сахалине жилищные мошенники похитили почти 20 млн рублей из бюджета

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, которые похитили почти 20 миллионов рублей и намеревались присвоить еще более 26 миллионов бюджетных средств, передает региональное Управление МВД.
В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, которые похитили почти 20 миллионов рублей и намеревались присвоить еще более 26 миллионов бюджетных средств, передает региональное Управление МВД.
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