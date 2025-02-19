Некоторые деревья "легли": что с парками в Симферополе после снегопада

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Из-за снегопада в Симферополе пострадали деревья в сквере Республики, также морозами "побило" те, у которых из-за обманчивого потепления ранее успел начаться период вегетации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии