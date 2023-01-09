ЛДПР предложила установить выплату в 75 тысяч рублей для ветеранов ВОВ

ЛДПР подготовила законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны, копию документа разместил в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
ЛДПР подготовила законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны, копию документа разместил в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
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