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ЛДПР предложила установить выплату в 75 тысяч рублей для ветеранов ВОВ

ЛДПР предложила установить выплату в 75 тысяч рублей для ветеранов ВОВ

ЛДПР подготовила законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны, копию документа разместил в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

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