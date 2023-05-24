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Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных

Сенатор Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных Сенатор считает, что прежде чем менять действующий закон, нужно разобраться, каковы правовые последствия его применения, и, в том числе, как регионы исполняли его положения.

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