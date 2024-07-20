Сумасшедшие монархи: в кавычках и без Гравюра Якоба де ГейнаОбвинения в сумасшествии и монархам, и другим правителям государств предъявляют достаточно часто.
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Сумасшедшие монархи: в кавычках и без Гравюра Якоба де ГейнаОбвинения в сумасшествии и монархам, и другим правителям государств предъявляют достаточно часто.
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