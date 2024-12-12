Раскрыты подробности дела о педофилии экс-директора челябинского завода

Экс-директор ЧЭМК Ходоровский признался в сексе с несовершеннолетними Калининский районный суд Челябинска признал экс-директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского виновным в развратных действиях и получении сексуальных услуг несовершеннолетних.
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