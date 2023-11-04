В карельской деревне у ручной лисы появился жених

Невероятная история с почти домашними лисами в карельском Заонежье получила новый поворот. Наш портал одним из первых рассказал о лисе Алисе, которая поселилась в деревне Кондобережская Медвежьегорского района.
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