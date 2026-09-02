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Как государство запретило воскресную барщину — и почему одного Манифеста оказалось мало

Как государство запретило воскресную барщину — и почему одного Манифеста оказалось мало

В календаре Павла I воскресенье принадлежало Богу. Шесть остальных дней предстояло делить между крестьянским и помещичьим хозяйством.

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