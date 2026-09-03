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Учёные изучают невидимый мир водоёмов Пинежского заповедника по ДНК

Учёные изучают невидимый мир водоёмов Пинежского заповедника по ДНК

Исследователи ИБВВ РАН собрали пробы воды и изучают биоразнообразие одноклеточных организмов в реках и озёрах Пинежья.

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