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Растет армия омосковленных детей

Растет армия омосковленных детей

Скандальная писательница Лариса Ницой рассказала, как вна Украине подростки травят украиноязычных сверстников.

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Андрей Сулимин
Дебилка упоротая....
Сергей Лучков
Если не ошибаюсь,в прошлом ,такая же упоротая комсомолка,бляди и есть бляди,ложится под того,где выгодней
Homo Sapiens
травить за мову, так же, как за русский язык -- это зло! Я против идеологии страха, ненависти и злобы, против любой агрессии! Свободу мове, свободу русскому языку, свободу российской эстраде в Украине, долой "Миротворец"! Я за дружбу и братство между русскими и украинцами, против войны и злобы!
Valery
Что посеяли, то и пожинают.
Homo Sapiens
я против ЛЮБОЙ травли! И украинцы плохо делают, что травят русскоязычных, и русскоязычные, что травят мовнюков (сам я харьковчанин, пророссийский украинец, ежели что)! Считаю, что нужно мирно жить, а не воевать! Язык -- это не божество, а СРЕДСТВО общения! И русские не лучше хохлофашистов, и хохлофашисты не лучше тех, кто травит русскоязычных!
Valery
Я же говорю, по плодами их узнаете их. Не хотят, вишь, русские на Украине подставлять другую щеку. Предпочитают в ответку прислать.
Владимир Витковский
Но бандерЛохов- на рудники, чтобы неповадно было ближайшие 100 лет, чтобы только при одной мысли о русофобии гадили в шаровары !!! Уже пожалели при хруще, что из этого вышло?! Вам не жалко внуков?!
Владимир Витковский
Бла-бла-бла- за все хорошее против всего плохого, ты это шуту скажи и бледной с косой !!!
Воронков Виктор
Против травли, батюшка? А ведь это выражение свободного мнения. Похоже, что ты против свободы, даже минимальной.
Homo Sapiens
кому свобода, а кому -- мучение! Свобода одного кончается там, где начинается свобода другого!
Valery
Ну, как говорится - сила солому ломит.
Алексей Андреевич
довелось как то год учиться (90е гг.) в харьковской школе. так мы тоже над рогулями ржали. но травить - нет.
Олег Красноусов
говорить в украине тоже-как дать по жопе и дать в жопу
Людмила Свириденко
Нет, ну что человек хочет? Чтобы весь мир говорил на украинском языке? Этого нет и не будет. Парню предложили выбор: русский или английский. Не нравится русский язык, учи английский. К этому языку на Украине претензий нет.
Диана Мальгинова
А как они в технических вузах смогут на мове учится?
Владимир Кричковский
Перевод технической терминологии на украинский-это что-то.
Владимир Петросов
Нормально они будут учитЬся, грамотно.
Владимир Витковский
А зачем амебам технические ВУЗы, им даже уметь читать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, они же не устанавливают унитазы в Польше, а моют !!!
Николай Алымов
Чего только стоит дотычковадокола
Виктор
А поршеня баче таке положення ху...к уныз. Ну так примерно
Сергей Яминов
Русский Мир, это нечто большее, чем русский язык. А вот на украинском языке, весь Мир никогда не будет говорить, это просто не реально и не логично.
Воронков Виктор
Брать надо Вашингтон. Вот и весь сказ.
Сергей Яминов
Совершено верно !
Игорь Балмаков
наши спортсмены, в своём большинстве, общаясь с иностранными журналистами говорят на английском языке. Так что, обвинять их в отсутствии патриотизма?!
Nata
Пацан вышел на русскоязычный сайт с претензией, чтобы с ним все общались на украинском. Только мне кажется это не уместным? А Ницой давно с головой не дружит, но с другой стороны- кто про такую детскую писательницу слышал ранее? Если не можем талантом - так на скандале выедем.
Владимир Витковский
Раньше было смешно, теперь позорно !!!
Nata
Позорно было и есть всегда.
Владимир Витковский
Кастрюлю снять не пробовали?!
Nata
а что у самого не получается? Так вы болгаркой, но если пустую кастрюлю снимете, то свою пустую голову уже не наполнить ничем полезным. Кастрюлеголовый вы рыцарь .
Владимир Витковский
Плагиат? На большее зачатков серого вещества не хватает? Даже по-русски мозгов не хватает подписаться, видно глубоко кастрюля застряла на органе, призванном кушать и извергать дерьмо !!!
Nata
Ну, зачем вы так суровы к себе. Ну уродился дураком, ты ж в этом не виноват. Плохие гены, сложная экология, наследственность. Лечись- умнее не станешь, так хоть рот закроешь.
Владимир Витковский
От дебилов это не оскорбление, а признание собственной тупости и ограниченности, кастрюля, однако, глубоко засела и раздавила зачатки мозга, хотя, наверняка ,не было от опороса !!!
Nata
Сидите и не вякайте в своей развалившейся стране 404. Кроме как ломать и оскорблять ничего не умеете. Так хоть не позорьтесь. От вас и так весь мир шарахается.
Владимир Витковский
Какстрюля глубоко засела, забылО как по-русски подписываться, празднуешь закон по конопле? Ты же из дуркаины !!! Сестра толи цой толи ницой !!!
Серж Южанин
А вот и сама "пани" Ницой...
Николай Алымов
Ну и хлебальник у неё!
Серж Южанин
Николай Алымов
Ну и хлебальник у неё!
Серж Южанин
Серж Южанин
Альбина Колесникова
Не стоит болтать , как говорят в народе не зная брода не лезь в воду и ещё что потерял то уже не найдёшь. те кто хочет тот на том и болтает.
Серж Южанин
Леонид Буравлев
Пусть на суржике с поляками разговаривают!)))
Владимир Витковский
А они cнизойдут до общения с быдлом?Иначе эти существа в Польше не называются !!!
N S
" ...сказали украинские подростки, и выперли украиноязычного дегенерата из игры и из чата, заблокировав ему доступ". - СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!++++++++ /// Если это соответствует действительности, у теперешней территории/забугорного вассала под названием украина остался шанс вновь стать государством Украина. Большинство РОССИЯН им искренне этого желают.
Россиянин
Недоразумение под названием Украина, нежизнеспособна и обязательно исчезнет. Нацисты для этого стараются вовсю.
Johann H246fner
Алексей Сафронов
Очень похожую на эту укро-дибилку, и у нас воз и маленькая тележка! Так, вчера прочитал вот этой же помойке, что одна депутатка заявила: вакцинация населения и геноцид, это одно и тоже 🤪
Алексей Васильев
Ребенок не виноват в том, что у него родители кретины. Но лучше бы ему мозги включить, пока не поздно. С ьакой свидомией головного мозга у него будущее небогатое - польские грядки и унитазы. А эта Ницой - просто ТП.
Алла Дубинина
Фарион , что в отпуске, если это чмо заступило на вахту?
Псевдоним Псевдонимов
Да чего то не слыхать эту страхолюдину (фарион). Может сдохла уже ?
Владимир Витковский
Неужели приятные новости бывают с дуркаины?!
Псевдоним Псевдонимов
Вопрос риторический....
Владимир Витковский
Вполне реальный- одной бандерошлюшкой меньше, воздух чище !!!
Псевдоним Псевдонимов
Там до чистого воздуха ещё очень долго...
Владимир Витковский
Надо стремиться, все начинается с малого !!!
Алексей Васильев
Да, ребенок не виноват, что у него родители безмозглые. С другой стороны, если в частном чате принято использовать два языка, то и он должен был выбрать один из них. Судя по всему, никаких проблем с владением хотя бы одним он не имеет (иначе диалог в чате физически невозможен). Так что вызверились на него явно не за язык, а за свидомитские выходки.
владимир носков
Посмотрел первичное фото. Какие-то детские игры. Дети 6-8 лет прекрасно развиты физически и умственно. Нет растерянных, бессмысленных глаз. Завидую. Могу сказать-я и товарищи в таком возрасте были тупее и глупее. На неудачные комментарии писательницы разразился националистический гвалт. Стыдно, товарищи ...(я русский. 81 год. казахстан)
Владимир
На счёт глупее, оно конечно заметнее, но что хотел сказать земеля?
Сергей
На фото хорошие дети, грязь лгбт им наверно не грозит.....
олег мотынга
Москва - столица Российской Федерации, гостеприимный и добродушный город. Одна маленькая деталь - русской нации нет в россии.
Владимир Витковский
РОССИЯ пишется с заглавной буквы- это Вам не дурненька или наглоскунсия !!!
олег мотынга
Для кого-то с заглавной, а для кого-то и так ....
Владимир Витковский
Конечно, если даже свое фамилие и кличку писать с мельчайшей буквы, то- да, мотыга !!!
олег мотынга
Уважаемый В.В. мне Вас очень , как дурный п... зды п...рченка!
Владимир Витковский
Дебил, ты даже мысли ПО_РУССКИ выразить не можешь, самое позорное, что ты помоечный шароварник, так же позорно быть помойным гринго !!!
Владимир Витковский
А зачем травить за клоунаду, смех только...

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