Растет армия омосковленных детей

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРастет армия омосковленных детей Скандальная писательница Лариса Ницой рассказала, как вна Украине подростки травят украиноязычных сверстников.Вернуться к статье6716НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей СулиминДебилка упоротая....Сергей ЛучковЕсли не ошибаюсь,в прошлом ,такая же упоротая комсомолка,бляди и есть бляди,ложится под того,где выгоднейHomo Sapiensтравить за мову, так же, как за русский язык -- это зло! Я против идеологии страха, ненависти и злобы, против любой агрессии! Свободу мове, свободу русскому языку, свободу российской эстраде в Украине, долой "Миротворец"! Я за дружбу и братство между русскими и украинцами, против войны и злобы!VValeryЧто посеяли, то и пожинают.Homo Sapiensя против ЛЮБОЙ травли! И украинцы плохо делают, что травят русскоязычных, и русскоязычные, что травят мовнюков (сам я харьковчанин, пророссийский украинец, ежели что)! Считаю, что нужно мирно жить, а не воевать! Язык -- это не божество, а СРЕДСТВО общения! И русские не лучше хохлофашистов, и хохлофашисты не лучше тех, кто травит русскоязычных!VValeryЯ же говорю, по плодами их узнаете их. Не хотят, вишь, русские на Украине подставлять другую щеку. Предпочитают в ответку прислать.ВВВладимир ВитковскийНо бандерЛохов- на рудники, чтобы неповадно было ближайшие 100 лет, чтобы только при одной мысли о русофобии гадили в шаровары !!! Уже пожалели при хруще, что из этого вышло?! Вам не жалко внуков?!ВВВладимир ВитковскийБла-бла-бла- за все хорошее против всего плохого, ты это шуту скажи и бледной с косой !!!Воронков ВикторПротив травли, батюшка? А ведь это выражение свободного мнения. Похоже, что ты против свободы, даже минимальной.Homo Sapiensкому свобода, а кому -- мучение! Свобода одного кончается там, где начинается свобода другого!VValeryНу, как говорится - сила солому ломит.Алексей Андреевичдовелось как то год учиться (90е гг.) в харьковской школе. так мы тоже над рогулями ржали. но травить - нет.Олег Красноусовговорить в украине тоже-как дать по жопе и дать в жопуЛюдмила СвириденкоНет, ну что человек хочет? Чтобы весь мир говорил на украинском языке? Этого нет и не будет. Парню предложили выбор: русский или английский. Не нравится русский язык, учи английский. К этому языку на Украине претензий нет.Диана МальгиноваА как они в технических вузах смогут на мове учится?Владимир КричковскийПеревод технической терминологии на украинский-это что-то.Владимир ПетросовНормально они будут учитЬся, грамотно.ВВВладимир ВитковскийА зачем амебам технические ВУЗы, им даже уметь читать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, они же не устанавливают унитазы в Польше, а моют !!!Николай АлымовЧего только стоит дотычковадоколаВикторА поршеня баче таке положення ху...к уныз. Ну так примерноСергей ЯминовРусский Мир, это нечто большее, чем русский язык. А вот на украинском языке, весь Мир никогда не будет говорить, это просто не реально и не логично.Воронков ВикторБрать надо Вашингтон. Вот и весь сказ.Сергей ЯминовСовершено верно !ИБИгорь Балмаковнаши спортсмены, в своём большинстве, общаясь с иностранными журналистами говорят на английском языке. Так что, обвинять их в отсутствии патриотизма?!NNataПацан вышел на русскоязычный сайт с претензией, чтобы с ним все общались на украинском. Только мне кажется это не уместным? А Ницой давно с головой не дружит, но с другой стороны- кто про такую детскую писательницу слышал ранее? Если не можем талантом - так на скандале выедем.ВВВладимир ВитковскийРаньше было смешно, теперь позорно !!!NNataПозорно было и есть всегда.ВВВладимир ВитковскийКастрюлю снять не пробовали?!NNataа что у самого не получается? Так вы болгаркой, но если пустую кастрюлю снимете, то свою пустую голову уже не наполнить ничем полезным. Кастрюлеголовый вы рыцарь .ВВВладимир ВитковскийПлагиат? На большее зачатков серого вещества не хватает? Даже по-русски мозгов не хватает подписаться, видно глубоко кастрюля застряла на органе, призванном кушать и извергать дерьмо !!!NNataНу, зачем вы так суровы к себе. Ну уродился дураком, ты ж в этом не виноват. Плохие гены, сложная экология, наследственность. Лечись- умнее не станешь, так хоть рот закроешь.ВВВладимир ВитковскийОт дебилов это не оскорбление, а признание собственной тупости и ограниченности, кастрюля, однако, глубоко засела и раздавила зачатки мозга, хотя, наверняка ,не было от опороса !!!NNataСидите и не вякайте в своей развалившейся стране 404. Кроме как ломать и оскорблять ничего не умеете. Так хоть не позорьтесь. От вас и так весь мир шарахается.ВВВладимир ВитковскийКакстрюля глубоко засела, забылО как по-русски подписываться, празднуешь закон по конопле? Ты же из дуркаины !!! Сестра толи цой толи ницой !!!Серж ЮжанинА вот и сама "пани" Ницой...Николай АлымовНу и хлебальник у неё!Серж ЮжанинНиколай АлымовНу и хлебальник у неё!Серж ЮжанинСерж ЮжанинАльбина КолесниковаНе стоит болтать , как говорят в народе не зная брода не лезь в воду и ещё что потерял то уже не найдёшь. те кто хочет тот на том и болтает.Серж ЮжанинЛеонид БуравлевПусть на суржике с поляками разговаривают!)))ВВВладимир ВитковскийА они cнизойдут до общения с быдлом?Иначе эти существа в Польше не называются !!!N S" ...сказали украинские подростки, и выперли украиноязычного дегенерата из игры и из чата, заблокировав ему доступ". - СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!++++++++ /// Если это соответствует действительности, у теперешней территории/забугорного вассала под названием украина остался шанс вновь стать государством Украина. Большинство РОССИЯН им искренне этого желают.РоссиянинНедоразумение под названием Украина, нежизнеспособна и обязательно исчезнет. Нацисты для этого стараются вовсю.Johann H246fnerАлексей СафроновОчень похожую на эту укро-дибилку, и у нас воз и маленькая тележка! Так, вчера прочитал вот этой же помойке, что одна депутатка заявила: вакцинация населения и геноцид, это одно и тоже 🤪Алексей ВасильевРебенок не виноват в том, что у него родители кретины. Но лучше бы ему мозги включить, пока не поздно. С ьакой свидомией головного мозга у него будущее небогатое - польские грядки и унитазы. А эта Ницой - просто ТП.Алла ДубининаФарион , что в отпуске, если это чмо заступило на вахту?Псевдоним ПсевдонимовДа чего то не слыхать эту страхолюдину (фарион). Может сдохла уже ?ВВВладимир ВитковскийНеужели приятные новости бывают с дуркаины?!Псевдоним ПсевдонимовВопрос риторический....ВВВладимир ВитковскийВполне реальный- одной бандерошлюшкой меньше, воздух чище !!!Псевдоним ПсевдонимовТам до чистого воздуха ещё очень долго...ВВВладимир ВитковскийНадо стремиться, все начинается с малого !!!Алексей ВасильевДа, ребенок не виноват, что у него родители безмозглые. С другой стороны, если в частном чате принято использовать два языка, то и он должен был выбрать один из них. Судя по всему, никаких проблем с владением хотя бы одним он не имеет (иначе диалог в чате физически невозможен). Так что вызверились на него явно не за язык, а за свидомитские выходки.владимир носковПосмотрел первичное фото. Какие-то детские игры. Дети 6-8 лет прекрасно развиты физически и умственно. Нет растерянных, бессмысленных глаз. Завидую. Могу сказать-я и товарищи в таком возрасте были тупее и глупее. На неудачные комментарии писательницы разразился националистический гвалт. Стыдно, товарищи ...(я русский. 81 год. казахстан)ВВладимирНа счёт глупее, оно конечно заметнее, но что хотел сказать земеля?СергейНа фото хорошие дети, грязь лгбт им наверно не грозит.....ОМолег мотынгаМосква - столица Российской Федерации, гостеприимный и добродушный город. Одна маленькая деталь - русской нации нет в россии.ВВВладимир ВитковскийРОССИЯ пишется с заглавной буквы- это Вам не дурненька или наглоскунсия !!!ОМолег мотынгаДля кого-то с заглавной, а для кого-то и так ....ВВВладимир ВитковскийКонечно, если даже свое фамилие и кличку писать с мельчайшей буквы, то- да, мотыга !!!ОМолег мотынгаУважаемый В.В. мне Вас очень , как дурный п... зды п...рченка!ВВВладимир ВитковскийДебил, ты даже мысли ПО_РУССКИ выразить не можешь, самое позорное, что ты помоечный шароварник, так же позорно быть помойным гринго !!!ВВВладимир ВитковскийА зачем травить за клоунаду, смех только...Комментировать
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