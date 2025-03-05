Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделку

Заключение соглашения сорвалось 28 февраля из-за перепалки Трампа и Зеленского. Но после этого стороны вели переговоры о сделке, и американский президент может объявить о ее подписании в обращении к конгрессу США и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых, американский президент Дональд Трамп может объявить об этом в своем обращении к конгрессу.