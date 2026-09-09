Росконцерт получил сигналы о готовности украинских театров вернуться

Росконцерт получил сигналы от украинских театров о желании гастролировать в России. Хотя сейчас приоритет у стран Содружества, в программе «Большие гастроли» расширение не планируется.
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