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next WAR

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На Украину прибыли штурмовые М1150 ABV: подробнее об этих многотонных тяжеловесах

На Украину прибыли штурмовые М1150 ABV: подробнее об этих многотонных тяжеловесах

В первую очередь нужно отметить, что, несмотря на непонятное для русскоязычных читателей обозначение «штурмовая машина» или «штурмовая машина прорыва» (ABV – Assault Breacher Vehicle), М1150 по сути является бронированной машиной разминирования.

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